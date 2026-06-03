Москва3 июнВести.Президент Франции Эммануэль Макрон позавидовал бы ложкам для сахара на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в шутку заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Во время беседы с РИА Новости дипломат попросила убрать ложку для сахара.
У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макронсказала Захарова
В мае прошлого года агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. На кадрах было видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то похожее на ложку. При виде камеры политики попытались спрятать эти предметы. Пользователи в социальных сетях тогда предположили, что это могли быть запрещенные вещества и ложка для их употребления.