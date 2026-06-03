Захарова пошутила, что Макрон позавидовал бы ложкам для сахара на ПМЭФ

Захарова на ПМЭФ попросила убрать ложку для сахара из-за зависти Макрона Захарова пошутила, что Макрон позавидовал бы ложкам для сахара на ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон позавидовал бы ложкам для сахара на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в шутку заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Во время беседы с РИА Новости дипломат попросила убрать ложку для сахара.

У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон сказала Захарова

В мае прошлого года агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. На кадрах было видно, что на столе перед президентом Франции лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то похожее на ложку. При виде камеры политики попытались спрятать эти предметы. Пользователи в социальных сетях тогда предположили, что это могли быть запрещенные вещества и ложка для их употребления.