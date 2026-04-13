Москва13 апр Вести.Официального представителя МИД РФ Марию Захарову беспокоят те заявления и шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении России. Об этом дипломат сообщила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По ее словам, действия французского руководства чудовищны с любой из точек зрения.

Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления, те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались сообщила она

Ранее Захарова пошутила над географическими познаниями президента Франции Эммануэля Макрона. Она прокомментировала сообщения СМИ, что французский лидер призвал "средние по размеру государства скооперироваться и вступить в противостояние с гегемонией США и Китая", назвав при этом средними странами Индию, Бразилию, Канаду и Австралию.