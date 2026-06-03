В МИД РФ прокомментировали заявления Макрона о России Захарова: заявления Макрона о России противоречат друг другу

Москва3 июн Вести.Заявления французского лидера Эммануэля Макрона являются взаимоисключающими. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в эфире радио Sputnik отметила, что никто не знает, какую часть заявлений французского президента услышит в тот или иной момент.

Кто-то услышит про сотрудничество, призыв о котором обращен к президенту Белоруссии [Александру Лукашенко], хотя речь идет о России. А кто-то услышит о нормальности захвата законно бороздящих просторы мирового океана танкеров, и под флагами, и по расписанию, и по выданным документам в соответствии с нормами международного морского права сказала Захарова

По ее словам, для кого-то Макрон будет выглядеть как воплощение адекватности, "а для кого-то – неадекватности".

Ранее Захарова отмечала, что санкции, на которые ссылается президент Франции в связи с задержанием судна, "легитимны только в воображении франко-британского пиратского тандема".