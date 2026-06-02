Москва2 июнВести.Борьба Парижа в открытом море с судами, которые ходят под "удобными флагами", может заметно сказаться на мировом торговом судоходстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что суда, работающие в интересах Европы, зачастую ходят под "удобными флагами".
Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходствууказала она в комментарии к ситуации с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные страны при поддержке Лондона и других партнеров в Атлантике задержали шедший из России танкер. По его утверждению, операция проходила "в соответствии с морским правом".
Позднее посольство России в Париже сообщило, что капитан судна, по предварительным сведениям, имеет российское гражданство.
По информации сервиса Marine Traffic, танкер шел под флагом Мадагаскара.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание танкера французскими военными граничит с пиратством.