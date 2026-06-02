В МИД РФ заявили о рисках для судоходства из-за задержания танкера Францией Захарова: задержание танкера Францией угрожает мировому судоходству

Москва2 июн Вести.Борьба Парижа в открытом море с судами, которые ходят под "удобными флагами", может заметно сказаться на мировом торговом судоходстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что суда, работающие в интересах Европы, зачастую ходят под "удобными флагами".

Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству указала она в комментарии к ситуации с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные страны при поддержке Лондона и других партнеров в Атлантике задержали шедший из России танкер. По его утверждению, операция проходила "в соответствии с морским правом".

Позднее посольство России в Париже сообщило, что капитан судна, по предварительным сведениям, имеет российское гражданство.

По информации сервиса Marine Traffic, танкер шел под флагом Мадагаскара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание танкера французскими военными граничит с пиратством.