Захарова: санкции Макрона легитимны лишь в воображении франко-британских пиратов Захарова: Россия защитит своих моряков задержанного Францией танкера Tagor

Москва2 июн Вести.Российское посольство в Париже прилагает максимум усилий для обеспечения защиты прав и безопасности россиян, входящих в состав команды задержанного французскими военными танкера Tagor, инцидент может оказать негативное влияние на мировую торговлю и судоходство.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован в мессенджере MAX.

Работающая в Париже дипломатическая миссия активно содействует в решении вопроса, связанного с безопасностью моряков.

Она назвала заявления французской стороны в ситуации с танкером Tagor несостоятельными, поскольку они демонстрируют правовой нигилизм в Европе и являются попыткой подогнать международные нормы под свои интересы.

Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под "удобными" флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству отметила Захарова

Санкции, на которые ссылается президент Франции Эммануэль Макрон в связи с задержанием судна, "легитимны только в воображении франко-британского пиратского тандема", подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи она напомнила, что международно признанными могут считаться только ограничительные меры, утвержденные Советом Безопасности ООН.

Дипломат добавила, что Генеральная Ассамблея всемирной организации неоднократно подтверждала противоречие таких задержаний в открытом море по нормам международного права.

31 мая французские военные при поддержке британцев задержали в Атлантическом океане шедшее из Мурманска в Камерун судно Tagor за то, что судно якобы несло "ложный" флаг. При этом Париж не уведомил российскую сторону о принятых шагах.

В российской дипмиссии заявили, что, по предварительной информации, капитан танкера имеет гражданство РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.