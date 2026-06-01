Москва1 июнВести.Для пресечения пиратства со стороны европейцев в Атлантическом океане нужно применять военную силу. Об этом, комментируя захват французскими силовиками судна Tagor, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.
В беседе с MK.RU он отметил, что у ВМФ России достаточно возможностей для обеспечения безопасности своих торговых судов.
Еще до начала спецоперации на кораблях присутствовали специально обученные люди - из морской пехоты или спецназа. А сейчас сопровождать наши танкеры будет, скажем, взвод таких специалистов. Можно сформировать целый конвой из нескольких судов и сопровождать его на маршрутесказал эксперт
Ранее российское посольство в Париже сообщило, что капитан танкера Tagor, задержанного в Атлантическом океане, имеет гражданство РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что танкер Tagor задержали французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров в воскресенье, 31 мая.