Эксперт рассказал, что обезопасит российские танкеры в Атлантике от Запада Эксперт Давыдкин: российские корабли в Атлантике должны сопровождать военные

Москва1 июн Вести.Для пресечения пиратства со стороны европейцев в Атлантическом океане нужно применять военную силу. Об этом, комментируя захват французскими силовиками судна Tagor, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

В беседе с MK.RU он отметил, что у ВМФ России достаточно возможностей для обеспечения безопасности своих торговых судов.

Еще до начала спецоперации на кораблях присутствовали специально обученные люди - из морской пехоты или спецназа. А сейчас сопровождать наши танкеры будет, скажем, взвод таких специалистов. Можно сформировать целый конвой из нескольких судов и сопровождать его на маршруте сказал эксперт

Ранее российское посольство в Париже сообщило, что капитан танкера Tagor, задержанного в Атлантическом океане, имеет гражданство РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что танкер Tagor задержали французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров в воскресенье, 31 мая.