Захарова прокомментировала борьбу Франции против судов с "удобными флагами"

Москва2 июн Вести.Действия Франции в отношении задержанного в Атлантическом океане судна Tagor демонстрируют правовой нигилизм в Европе и попытку подогнать международные нормы под свои интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, что, согласно международному морскому праву, военный корабль может остановить и в исключительных случаях досмотреть судно в открытом море.

По словам Захаровой, Франция необоснованно ссылается на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая разрешает осмотр судна, если оно "не имеет национальности". Она подчеркнула, что международные договоры не предусматривают принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля.

Захарова также выразила обеспокоенность тем, что действия Франции против судов с "удобными флагами" в открытом море могут негативно сказаться на глобальном торговом судоходстве.

Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под "удобными" флагами​​​. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству отметила дипломат

Российское посольство потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания танкера Tagor. Официальная Москва принимает все необходимые меры для защиты членов экипажа задержанного судна, являющихся гражданами РФ.

31 мая французские военные при поддержке британцев задержали в открытом море шедшее из Мурманска в Камерун судно Tagor за то, что судно якобы несло "ложный флаг". При этом Париж не уведомил российскую сторону о принятых шагах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.