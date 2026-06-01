Москва1 июн Вести.На борту российских танкеров можно размещать системы вооружения: например, комплексы ПВО и артиллерию, заявил информационной службе "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок. По его мнению, это позволит предотвратить попытки захвата судов в международных водах.

Полковник считает, что необходимо оборудовать несколько судов-ловушек.

На борту этих кораблей должны находиться зенитно-ракетные средства, скрытые арт-установки, хотя бы взвод морской пехоты. И при попытке захвата подобного судна вертолет с досмотровой группой сбить, кто остался в живых из членов досмотровой группы – повесить на реях. Корабль, с которого взлетел этот вертолет, утопить трехторпедным залпом. Вот как рукой снимет весь этот галльский задор. Один-два таких случая, и, как говорится, возобновится мирное судоходство без малейших попыток захвата заявил Ходаренок

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконным задержание танкера Tagor французскими военными, такие действия граничат с пиратством.