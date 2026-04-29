Москва29 апрВести.Усилением средств противовоздушной обороны проблему с атакующими беспилотниками не решить, заявил ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.
Одним усилением средств и сил ПВО эту проблему не решить, должны быть широкомасштабные наступательные действия, которые должны привести к крупным успехам нашей армии на поле боя. Противник пока не понес таких поражений, которые бы привели его к отказу от вооруженной борьбыотметил Ходаренок
По мнению военного эксперта, задачей весенне-летней кампании российской армии является решение именно этого вопроса.
[Необходимо], чтобы противник понес поражение, которое бы заставило его сесть за стол переговоров. Думаю, такие задачи поставлены перед ВС России в предстоящей кампаниизаключил Ходаренок
Днем 29 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении 50 украинских дронов над российскими регионами.