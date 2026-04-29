Москва29 апр Вести.Усилением средств противовоздушной обороны проблему с атакующими беспилотниками не решить, заявил ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Одним усилением средств и сил ПВО эту проблему не решить, должны быть широкомасштабные наступательные действия, которые должны привести к крупным успехам нашей армии на поле боя. Противник пока не понес таких поражений, которые бы привели его к отказу от вооруженной борьбы