Гладков сообщил о шести раненых при атаках дронов ВСУ

При атаках БПЛА утром 29 апреля в белгородском приграничье ранены 6 человек Гладков сообщил о шести раненых при атаках дронов ВСУ

Москва29 апр Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести раненых мирных жителях в результате атак БПЛА противника утром 29 апреля. Об этом он написал в мессенджере MAX.

С самого утра ВСУ атакуют наше приграничье. Ранены шестеро говорится в публикации Гладкова

При атаке вражеского беспилотника на коммерческий объект в поселке Ракитное были ранены четверо мужчин. Один из них получил тяжелые ранения. Бригада скорой везет его в областную клиническую больницу.

Второй пострадавший с ссадиной грудной клетки получил помощь медиков на месте и отказался от транспортировки в стационар.

Еще двоих мужчин доставили в районную ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Затем их планируется перевести на лечение в больницу Белгорода.

В селе Почаево дрон противника атаковал автомобиль, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили ее в районную больницу. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь. От госпитализации женщина отказалась – дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно, уточнил Гладков.

При этом от повторной атаки FPV-дроном, по его словам, автомобиль был уничтожен.

Еще один человек пострадал в селе Ясные Зори. При атаке БПЛА на трактор водитель получил баротравму и осколочные ранения головы. Для дальнейшего лечения его везут в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Гладков.