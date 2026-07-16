Москва16 июл Вести.РФ активно развивает систему ситуативного информирования и реагирования на угрозу украинских БПЛА. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой сообщил военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

Он объяснил, что новая система позволяет определять тип взлетающего дрона, а также место его запуска.

Я явно вижу, что активно развивается система ситуативного информирования. Каждую секунду мы можем знать, что происходит: … где взлетает беспилотный летательный аппарат, где взлетает тяжелый коптер, который несет на себе еще десять малых коптеров, которые в режиме FPV могут атаковать нас … Мы идем к созданию системы, которая позволяет вовремя реагировать на опасности заявил Сладков

Военкор также рассказал о новой системе реагирования на атаки украинских БПЛА.

Система только развивается, но мы развиваем не только систему информирования, а значит, мы развиваем систему реагирования. Система реагирования подразумевает запрос со стороны военных новых огневых средств. Это и дроны-истребители, такие как "Елка", которые могут поражать более тяжелые беспилотные системы, летящие к нам. Мы можем маневрировать теми группами огневыми, которые выходят на охоту на эти БПЛА. И они могут соединяться на каком-то перекрестке, соединяться в одной точке, рассредотачиваться объяснил Сладков

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев прокомментировал атаки украинских БПЛА вглубь России. По мнению депутата, таким образом киевский режим испытывает оборону страны, чтобы позже нанести удары по стратегическому вооружению РФ.