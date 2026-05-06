Москва6 мая Вести.ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на увеличение количества украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков.

По его словам, в связи с увеличением числа дронов ВСУ возникают некоторые сложности. Однако российской армии удается их преодолевать.

Продвигаемся. Конечно, сложнее. Конечно, дольше идут штурмовые группы на исходный рубеж. Конечно, им тяжелее штурмовать. Конечно, они смотрят на небо, они берегут себя, их бережет командование … У нас допустим, не так жирно выглядит наша РЭБ, наши ряды радиолокационных станций, предупреждающих о нападении больших коптеров, которые могут нести … много ударных коптеров, выпуская их перед нашими позициями. Они могут бомбить, они могут вести разведку, которая дает координаты для ударов. Поэтому ну, пока нам сложновато. Но идем же вперед. Это ген победителя сказал военный корреспондент

Ранее Александр Сладков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский берет пример с президента США Дональда Трампа, который расшатывает ситуацию перед любым важным событием.