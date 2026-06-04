Москва4 июн Вести.Россия увеличивает количество и улучшает качество производимых беспилотников. Об этом главком ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале.

По словам военного, активность России в этом направлении ставит перед Украиной "новые вызовы".

Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество заявил Сырский

Также он отметил, что для ВСУ очень важным остается вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков.

Ранее главком Вооруженных сил Украины сообщил о вступлении Украины в решающую фазу противоборства с Россией в сфере БПЛА.