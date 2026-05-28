МИД России: рост числа летящих со стороны Прибалтики БПЛА будет учтен ВС РФ ВС РФ при планировании учтут рост числа БПЛА, летящих с балтийских стран

Москва28 мая Вести.Россия будет учитывать при военном планировании рост числа беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попадают в пределы страны, пролетая над территорией прибалтийских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, несмотря на все заявления со стороны НАТО, что эти страны не предоставляют свое воздушное пространство для БПЛА, число подобных атак только растет, и некоторым странам Североатлантического альянса самим приходится объявлять воздушную тревогу и сбивать дроны.

Мы, в свою очередь, не можем не учитывать происходящее в своем планировании и действиях, будем это учитывать. Об этом говорили наши военные и представители силового блока. Ситуация для всех ухудшается сказала Захарова

Ранее посольство РФ в Хельсинки выступило с предупреждением финским властям о серьезных последствиях для страны в случае предоставления открытого неба беспилотникам ВСУ.

Власти Финляндии неоднократно сообщали об обнаружении БПЛА в стране. Правоохранители указывали на украинское происхождение беспилотников. По меньшей мере, три дрона несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Военно-воздушные силы Финляндии сообщили, что провели 26 мая тренировки по борьбе с дронами на юго-востоке страны и в Финском заливе.