Боец РФ внедрился в систему украинского БПЛА в режиме реального времени Военкор Сладков рассказал, как оператор дрона взломал защиту украинского БПЛА

Москва21 июл Вести.Российский оператор дрона внедрился в систему украинского дрона в режиме реального времени. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

По его словам, сейчас российская армия ставит упор на развитие технического превосходства и привел в пример такой случай:

Недавно на линии фронта я находился на одной позиции с молодым военнослужащим. И он смог "перенестись" в коптер противника. Он стал невидимым виртуальным пассажиром. То есть подлетает коптер к нам, а боец видит все его глазами. Это никакое не открытие, а у нас уже широко внедряется

Военкор отметил, что российские военные применяют необходимую тактику и задействуют специальные средства, чтобы узнать о противнике как можно больше.