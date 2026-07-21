Москва21 июлВести.Российский оператор дрона внедрился в систему украинского дрона в режиме реального времени. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.
По его словам, сейчас российская армия ставит упор на развитие технического превосходства и привел в пример такой случай:
Недавно на линии фронта я находился на одной позиции с молодым военнослужащим. И он смог "перенестись" в коптер противника. Он стал невидимым виртуальным пассажиром. То есть подлетает коптер к нам, а боец видит все его глазами. Это никакое не открытие, а у нас уже широко внедряется
Военкор отметил, что российские военные применяют необходимую тактику и задействуют специальные средства, чтобы узнать о противнике как можно больше.
У нас был период, когда мы не видели больше 20 км за линию фронта. У нас не было артиллерийских средств, средств разведки. А тут мы уже видим все. Не везде можно сосредоточить усилия мобильных огневых групп. Поэтому вражеские дроны пролетают, но система совершенствуетсядобавил Александр Сладков