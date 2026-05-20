Москва20 мая Вести.Российский FPV-дрон приземлился на украинский наземный робот и некоторое время ехал на нем. Кадрами поделился Telegram-канал "Оперативный простор". Отмечается, что БПЛА принадлежит 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.

На видео беспилотник сел на пустую грузовую платформу робота. Дальнейшая судьба украинского робота не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать беспилотные наземные комплексы из-за нехватки живой силы. Системы должны позволить упростить эвакуацию раненых солдат, а также помочь в минировании.