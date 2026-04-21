Российский дрон несколько часов следил за украинским ЗРК Patriot РИА Новости: российский БПЛА несколько часов снимал ЗРК Patriot ВСУ

Москва21 апр Вести.Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в течение нескольких часов снимал украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса "Северной" группировки войск с позывным Стрела.

По его словам, комплекс был обнаружен именно тем типом беспилотника, для борьбы с которым он предназначен.

Из последних наших успехов по ведению воздушной разведки хочется отметить обнаружение зенитно-ракетного комплекса Patriot, производства стран НАТО, который, по заявлениям этих самых стран НАТО, считается чуть ли не лучшим в мире отметил военнослужащий

Как подчеркнул военный в беседе с агентством РИА Новости, длительное нахождение дрона над системой может свидетельствовать как о недостаточной подготовке украинских расчетов, так и о переоценке возможностей самой техники.

Беспилотный летательный аппарат несколько часов находился над ним, производил его съемку, чтобы убедиться, что это действительно настоящий Patriot, а не какой-то там макет. Мы убедились, что это действительно настоящая машина рассказал он

Ранее стало известно, что Украине поставят старые ракеты Patriot, от которых США отказались еще в 2013 году. Киев получит Patriot GEM-T.