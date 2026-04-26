Москва26 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с нехваткой живой силы наращивают использование беспилотных наземных комплексов. Такие системы позволяют эвакуировать раненых солдат, устраивать диверсии, минировать позиции, перевозить боеприпасы и выполнять другие логистические задачи без людских потерь. Об этом пишет The Independent.

Заменить около 30% своей пехоты робокомплексами планирует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Мы работаем над моделью, в которой беспилотные наземные аппараты будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, что беспилотные наземные аппараты выполнить не могут сказал командир роты ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Николай Зинкевич

Для сравнения, если пехотинец может доставлять на передовую в среднем 20 кг снаряжения, то робокомплексы способны нести груз весом 200–600 кг.

Стимость одной такой машины оценивается в $30 тысяч, а оборудованной пулеметом Browning — в $50 тысяч.

По данным украинских СМИ, число военнослужащих ВСУ, которые числятся погибшими и пропавшими без вести, приблизилось к 5 миллионам человек.