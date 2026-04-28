Москва28 апр Вести.Украина планирует заменить военных на передовой наземными робототехническими комплексами (НРТК) при выполнении логистических задач. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным издания, в первой половине 2026 года Украина рассчитывает заключить контракты на поставку 25 тысяч НРТК, которые должны взять на себя функции по обеспечению логистики на линии фронта. Отмечается, что это вдвое больше запланированных объемов на 2025 год.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, как указывает Defense News, считает, что логистические задачи на передовой в перспективе должны полностью перейти к роботизированным системам. Он отметил, что только в марте наземные робототехнические комплексы выполнили свыше девяти тысяч эвакуационных и логистических миссий на передовой.

Ранее сообщалось, что Украина испытывает острую нехватку ракет для зенитных комплексов Patriot.