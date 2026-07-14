NYT: роботы все более активно используются в конфликте на Украине

В украинском конфликте все чаще используют роботов, пишут СМИ NYT: роботы все более активно используются в конфликте на Украине

Москва14 июл Вести.Наземные роботы все более активно используются в конфликте на Украине. Это определенным образом изменило правила ведения боевых действий, пишет газет New York Times.

По мнению журналистов, в то время как применение дронов в ходе украинского конфликта переписало правила ведения боевых действий, применение наземных роботов представляет собой менее заметную революцию.

Подразделения наземных роботов используются для поставок боеприпасов, транспортировки раненых, установки мин и даже удержания позиций, перечисляется в публикации. По данным NYT, наземные роботы ежемесячно проводят тысячи миссий.