Москва21 июн Вести.На Украине наблюдается глубокая обеспокоенность в связи с существенным увеличением интенсивности использования Россией баллистических ракет.

Как сообщает газета The New York Times (NYT), в 2026 году российские войска запускают в среднем 74 баллистические ракеты ежемесячно.

В статье указывается, что, если в 2023 году РФ применяла в среднем шесть ракет в месяц, то в 2024 году этот показатель вырос до 28, а в 2025 году достиг 49. Подчеркивается, что примерно две трети этих ракет успешно преодолевают украинские системы противовоздушной обороны.

Именно эти массированные ракетные атаки, как утверждается в публикации, стали основной причиной серьезных повреждений энергетической инфраструктуры Украины.

На фоне сложившейся ситуации Киев предпринимает попытки развивать собственную программу баллистического вооружения. Однако подобные действия могут подтолкнуть Москву к ответным шагам.

Ранее сообщалось, что Киев пребывает в стрессе из-за баллистических ракет РФ.