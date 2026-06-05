Москва5 июн Вести.Киев пребывает в стрессе из-за баллистических ракет РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что Украина больше не может рассчитывать на США, поэтому ищет другие варианты получения помощи, надеясь на поддержку Европы.

Украина испытывает стресс, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия говорится в публикации

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины планируют наращивать масштаб ответных ударов по территории России.