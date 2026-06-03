Москва3 июн Вести.Вооруженные силы Украины планируют наращивать масштаб ответных ударов по территории России, и в настоящий момент речь идет лишь о временном факторе, необходимом для соответствующих действий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов сообщил он

Зеленский утверждает, что под ударами ВСУ уже находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые Украина относит к военным целям.

При этом ранее глава киевского режима заявлял, что нынешний уровень оснащения систем ПВО украинской армии не позволяет перехватывать большую часть ракет ВС РФ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия не исключает жесткого военного ответа на удар Вооруженных сил Украина по рейсовому автобусу в ДНР, который выполнял маршрут Москва — Симферополь.