Москва15 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на удары российской армии в ходе специальной военной операции Киев будет отвечать так называемыми "дальнобойными санкциями".
Зеленский сообщил, что Киев с европейскими партнерами налаживает в Европе совместное производство систем ПВО, ракет и дронов.
На каждый российский удар будут наши ответынаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Он добавил, что такими ответами станут "дальнобойные санкции", развитие систем защиты и сотрудничество Киева с партнерами.
Минобороны России неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным объектам и инфраструктуре Украины, включая энергетические мощности, предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.
Ранее Зеленский признал серьезный дефицит ракет для систем ПВО Patriot на Украине, связав это с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Глава киевского режима также критиковал США и ЕС за недостаточное санкционное давление на Российскую Федерацию.