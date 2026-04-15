Зеленский заявил, что Киев ответит на удары России "дальнобойными санкциями"

Москва15 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на удары российской армии в ходе специальной военной операции Киев будет отвечать так называемыми "дальнобойными санкциями".

Зеленский сообщил, что Киев с европейскими партнерами налаживает в Европе совместное производство систем ПВО, ракет и дронов.

На каждый российский удар будут наши ответы написал Зеленский в своем Telegram-канале

Он добавил, что такими ответами станут "дальнобойные санкции", развитие систем защиты и сотрудничество Киева с партнерами.

Минобороны России неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным объектам и инфраструктуре Украины, включая энергетические мощности, предприятия оборонной промышленности, а также объекты военного управления и связи.

Ранее Зеленский признал серьезный дефицит ракет для систем ПВО Patriot на Украине, связав это с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Глава киевского режима также критиковал США и ЕС за недостаточное санкционное давление на Российскую Федерацию.