Москва29 мая Вести.Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В разговоре с австрийским канцлером Кристианом Штокером он отметил, что получил информацию об этом от украинской разведки.

Россияне готовят новый массированный удар... написал Зеленский в своем Telegram-канале

Он добавил, что хотел бы "общий ответ" от европейцев по вопросу поставок антибаллистики.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что удар по военным объектам в Киеве может быть нанесен в любой момент, а те, кто утверждают, будто у России больше ничего не осталось, "глубоко заблуждаются".

МИД России 25 мая опубликовал заявление, что атака ВСУ на колледж в Старобельске и реакция Запада на нее "переполнили чашу терпения". Дипломатическое ведомство предупредило о переходе Вооруженных сил РФ к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая центры принятия решений и командные пункты.