Рёпке: РФ успеет запустить 1400 ракет до начала производства Patriot на Украине Завод по выпуску ракет Patriot на Украине станет приоритетной целью

Москва10 июл Вести.Запуск лицензионного производства ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине займёт годы, из-за чего страна ещё долго будет оставаться беззащитной перед российскими ударами.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке подсчитал, что "Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока Киев запустит собственное производство". Кроме того, по мнению эксперта, сам завод по выпуску зенитных ракет сразу же станет одной из главных целей для ударов РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Вашингтона "двоякой": с одной стороны, США вооружают Киев, а с другой — заявляют о желании способствовать мирному процессу.