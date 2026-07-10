JW: Киев до 2029 года не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США

На Западе признали, что Киев не сможет производить ракеты Patriot до 2029 года JW: Киев до 2029 года не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США

Москва10 июл Вести.Украина не сможет начать производство ракет Patriot по лицензии США до 2029 года. Об этом пишет газета Junge Welt.

Уточняется, что даже если Киеву удастся быстро построить необходимые производственные мощности, на создание ракет Patriot уйдет два года, а на двигатель — два с половиной.

Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас отмечается в публикации

Даже когда Украина получит соответствующие лицензии, это не поможет ей противостоять российским атакам баллистическими ракетами, добавляет издание.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он пояснял, что Украина сможет быстро производить ракеты Patriot, когда получит объяснения, как это делать.

Девятого июля глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.