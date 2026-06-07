Москва7 июнВести.Соединенные Штаты не смогут компенсировать вооруженным силам Украину нехватку ракет для систем ПВО Patriot, даже если увеличат поставки до максимального уровня. Об этом пишут украинские СМИ.
По информации журналистов, в течение 2025 года американская компания Lockheed Martin произвела только 620 противоракет для Patriot.
Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты на Украину, то их все равно не хватаетговорится в публикации
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Украине не передадут ракеты Patriot, так как США нуждаются в них больше.