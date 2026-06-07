На Украине заявили, что США не смогут компенсировать нехватку ракет для Patriot

Украине не хватит ракет Patriot, даже если США передадут все запасы, пишут СМИ На Украине заявили, что США не смогут компенсировать нехватку ракет для Patriot

Москва7 июн Вести.Соединенные Штаты не смогут компенсировать вооруженным силам Украину нехватку ракет для систем ПВО Patriot, даже если увеличат поставки до максимального уровня. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации журналистов, в течение 2025 года американская компания Lockheed Martin произвела только 620 противоракет для Patriot.

Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты на Украину, то их все равно не хватает говорится в публикации

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Украине не передадут ракеты Patriot, так как США нуждаются в них больше.