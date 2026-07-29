На Западе объяснили, почему производство Patriot на Украине вряд ли возможно Welt: производство Patriot на Украине вряд ли возможно из-за позиции Boeing

Москва29 июл Вести.Американская корпорация Boeing, которая производит системы наведения ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, вряд ли разрешит развернуть сборку головок самонаведения на территории Украине . Об этом говорится в репортаже корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера. Журналист пояснил, что Boeing обычно отказывается передавать свои технологии третьим странам.

Он также отметил, для создания производства ракет необходимо выстроить цепочки поставок комплектующих, а также построить заводы, на что уйдет много времени.

Более того, добавил журналист, сами Соединенные Штаты нуждаются в ракетах PAC-3.

В начале июля американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь Украине с поставками ракет-перехватчиков для Patriot.