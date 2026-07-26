Москва26 июл Вести.Лицензии на производство американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другого западного оружия на территории Украины не помогут Киеву ни в близкой, ни, возможно, в дальней временной перспективе, пишет британская газета The Sunday Telegraph.

По мнению члена-корреспондента Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Томаса Уиттингтона, Украине недостаточно просто иметь лицензию на производство оружия, нужно еще и создать для этого производственную базу.

Одно дело - сказать: "Вы сможете выпускать это по лицензии на Украине", и это замечательная новость. Но вся суть в том, что сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить людей, которые будут на ней работать. Все это требует времени, средств и серьезных усилий сказал Уиттингтон

Издание отмечает, что несмотря на амбициозные планы, лежащие в основе недавних оборонных соглашений Киева, подписание лицензионного соглашения - это лишь начало пути, а не его завершение. Добавляет сложности еще и то, что ключевые компоненты Patriot, в том числе головки самонаведения и твердотопливные ракетные двигатели, имеются в крайне ограниченном количестве.

Независимо от того, о производстве какой системы идет речь, если украинская производственная линия будет конкурировать за те же комплектующие, что и американские, и будущие европейские предприятия, именно это станет главным вопросом. Важно не то, сможет ли Украина построить завод, а то, хватит ли компонентов, чтобы обеспечить его работу пояснил старший научный сотрудник RUSI Сидхарт Каушал

Президент США Дональд Трамп 8 июля, во время саммита НАТО в Анкаре, допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. В совместном с Украиной проекте захотела участвовать Польша, предоставив свою территорию в качестве "безопасного места" для производства.