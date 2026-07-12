Москва12 июл Вести.Получение Украиной лицензии на производство Patriot обернется для нее негативными последствиями. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Также она отметила, что получение таких лицензий не решает насущных проблем Украины.

Германия получила лицензию на производство ракет Patriot предыдущего поколения еще в 2022 году. Но в рамках этого проекта до сих пор не выпущено ни одного изделия. Даже если Украина получит лицензию сейчас, пройдет в лучшем случае от трех до пяти лет, прежде чем она сможет начать собственное производство. Это не решение для краткосрочной перспективы. Более того, для Украины оно может обернуться даже негативными последствиями, поскольку свидетельствует о переходе от модели, при которой она получает военную технику из США или Европы к модели, требующей самостоятельного производства всего спектра оборонного оборудования, включая ракеты Patriot. А это уже задача долгосрочного характера, а не способ быстрого решения проблем сказала Кавана

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал "пустышкой" возможность передачи Киеву лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, на Украине нет оборудования, кадров и линий для производства Patriot.