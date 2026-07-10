Москва10 июл Вести.Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал "пустышкой" возможность передачи Киеву лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

В беседе с ТАСС он отметил, что на Украине нет оборудования, кадров и линий для производства Patriot.

Это, на мой взгляд, пустышка самая настоящая. С барского плеча скинул: производи! Можно поинтересоваться, а кто в мире-то производит по этим лицензиям, например, какие страны? Япония да Соединенные Штаты, все. И вот теперь страна с разрушенной производственной базой, с разрушенной экономикой под обстрелами будет налаживать производство ракет Patriot цитирует Азарова агентство

Он также назвал инициативу "самой настоящей глупостью", которая не будет реализована.

Бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман, в свою очередь, назвал инициативу Вашингтона по передаче Киеву лицензии на производство Patriot политическим жестом. По его словам, предложение Штатов ничего не значит с военной точки зрения.

Между тем издание Responsible Statecraft написало, что передача киевскому режиму лицензии может навредить Соединенным Штатам. Автор материала уточнил, что Вашингтон из-за рисков и возможного вреда для себя может сам отказаться от инициативы.