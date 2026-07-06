Соскин: Зеленскому не следовало поднимать в ОБСЕ тему поставки ракет к Patriot Соскин: Зеленский зря поднял в ОБСЕ вопрос поставки ракет Patriot

Москва6 июл Вести.Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского выпросить ракеты к системе ПВО Patriot в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ оказались напрасными, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Попытки Зеленского разжалобить Трампа ни к чему не привели, отметил Соскин.

Зеленский зря ныл в этом ОБСЕ, что ему нужны ракеты, ведь теперь Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому подчеркнул Соскин

Зеленский зря надеется, что Трамп прислушается к нему, считает эксперт.

Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным заключил Соскин

Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Поставки таких ракет имеют принципиальное значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил Зеленский.