Москва6 июлВести.Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского выпросить ракеты к системе ПВО Patriot в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ оказались напрасными, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
Попытки Зеленского разжалобить Трампа ни к чему не привели, отметил Соскин.
Зеленский зря ныл в этом ОБСЕ, что ему нужны ракеты, ведь теперь Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самомуподчеркнул Соскин
Зеленский зря надеется, что Трамп прислушается к нему, считает эксперт.
Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательнымзаключил Соскин
Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Поставки таких ракет имеют принципиальное значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил Зеленский.