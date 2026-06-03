Политолог Безпалько рассказал, дадут ли Киеву американские ракеты для Patriot Политолог Безпалько: киевский режим не получит от Америки ракеты для Patriot

Москва3 июн Вести.Просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского не помогут ему получить ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил порталу NEWS.ru политолог Богдан Безпалько.

В то же время, считает он, Зеленский может выпросить у европейцев в качестве компенсации их зенитные комплексы.

Я бы сказал, что Зеленский окончательно охамел… Как ему ответят Штаты - это еще большой вопрос. Скорее всего, просто не заметят его заявлений, и, надеюсь, никаких изменений в поставках ракет PAC-2 и PAC-3 [для Patriot] не последует сказал Безпалько

Ранее Владимир Зеленский потребовал у западных стран предоставить ему новые вооружения после ударов по военным объектам киевского режима. Он обратился том числе к США, заявив, что те должны поставить ему ракеты для ЗРК Patriot.