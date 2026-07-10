Фриман: возможное разрешение Киеву на создание ЗКР Patriot ничего не значит

Фриман: возможное разрешение Киеву создавать ЗКР Patriot – политический жест США Фриман: возможное разрешение Киеву на создание ЗКР Patriot ничего не значит

Москва10 июл Вести.Предложение Соединенных Штатов передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot позволяет Вашингтону заявить о своем вкладе в помощь Киеву, но ничего не значит с военной точки зрения, это просто политический жест. Об этом сообщил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман агентству РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

Это предложение позволяет Соединенным Штатам заявить, что они вносят свой вклад в помощь Украине. Но с военной точки зрения это ничего не значит ... Таким образом, это политический жест, а не эффективная [мера] рассказал экс-чиновник Пентагона

Кроме того, по его словам, такое решение американской стороны никак не способствует мирному процессу по Украине, причем может даже породить цикл эскалаций и деэскалаций, с которым Киев уже точно не справится.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине "решен политически" с Дональдом Трампом.

При этом политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что возможная передача Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не изменит расстановки на поле боя.