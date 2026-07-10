Москва10 июлВести.Заявления американского лидера Дональда Трампа о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot создаст дополнительные проблемы для безопасности США, говорится в материале AntiDiplomatico.
Как отмечает издание, данные планы администрации Трампа вызвали скептическую реакцию многих американских аналитиков.
[Они] считают, что эта мера окажет минимальное влияние на текущий конфликт, а вместо этого может создать новые риски для национальной безопасности СШАговорится в статье
Подчеркивается, что одним из основных препятствий реализации плана Трампа являются сроки, только на налаживание производство Patriot уйдут годы. Проблемы с инфраструктурой и логистикой могут сделать запуск украинских заводов маловероятными.
Также есть риски с точки зрения безопасности. Издание отмечает, что эти предприятия сразу же станут приоритетной целью для Вооруженных сил России.
Предложение Трампа рискует остаться не конкретным решением военных проблем Украины, а политическим заявлением с ограниченными преимуществами и потенциально высокими стратегическими издержками.подытожили в статье
Трамп 8 июля заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство Patriot. Он пояснял, что Украина сможет быстро производить ракеты, когда получит объяснения, как это делать. 9 июля глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.
При этом эксперты оценивают, что Украина сможет начать производить ракеты Patriot не раньше 2029 года.