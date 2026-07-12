Киеву нужно не меньше года для начала пробного выпуска систем ПВО Patriot MWM: Украина еще не скоро сможет начать производство ПВО Patriot

Москва12 июл Вести.Киеву потребуется много времени, чтобы начать производство у себя систем ПВО Patriot, налаживание пробного выпуска займет не меньше 12 месяцев, пишет издание Military Watch Magazine.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он утверждал, что Киев сможет быстро производить Patriot, когда получит объяснения, как это делать.

Как отметили обозреватели издания, технически сложные компоненты для систем Patriot на Украине сейчас не производятся.

Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12-24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени говорится в сообщении

Решение Трампа в ближайшее время не окажет существенного влияния на ситуацию на Украине, но ослабит политическое давление на США со стороны Европы, пришли к выводу обозреватели издания.

Ранее газета Junge Welt писала, что Киев не сможет производить ракеты Patriot до 2029 года.