Reuters: новые Patriot будут производить не на Украине, а в Германии

Производство Patriot на Украине может появиться не сразу Reuters: новые Patriot будут производить не на Украине, а в Германии

Москва10 июл Вести.Производство Patriot на Украине может появиться после окончания боевых действий, пока же новые ракеты будут производиться в Германии или другой европейской стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На строительство завода, запуск производства и организацию работы подрядчиков потребуется не менее 12 месяцев, говорят эксперты. Для сравнения, в 2022 году американская компания Raytheon заключила соглашение с MBDA Deutschland о создании производства ракет PAC-2 GEM-T в Германии, а первые поставки ожидаются не ранее начала 2027 года.

Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания боевых действий производство может быть перенесено на Украину отмечается в публикации

Президент США Дональд Трамп, сообщив, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство Patriot, сделал громкое заявление, однако обещание американского лидера было расплывчатым, указывает издание. Трамп признал, что предварительно не разговаривал с компаниями, производящими Patriot.

Ранее газета Junge Welt писала, что Киев не сможет производить ракеты Patriot до 2029 года.