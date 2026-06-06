Риттер: Украине не дадут ракеты Patriot, потому что США они нужны больше

Экс-разведчик США рассказал, почему Украина не получит ракеты Patriot Риттер: Украине не дадут ракеты Patriot, потому что США они нужны больше

Москва6 июн Вести.Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украине не передадут ракеты Patriot, так как США они нужны больше. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.

Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает. Я имею в виду, что США больше не будут слепо поддерживать Украину сказал Риттер

Он также отметил, что в США нарастает раздражение в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ переместили все оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев, пытаясь создать над столицей купол от воздушных атак.