Москва6 июнВести.Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украине не передадут ракеты Patriot, так как США они нужны больше. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает. Я имею в виду, что США больше не будут слепо поддерживать Украинусказал Риттер
Он также отметил, что в США нарастает раздражение в отношении Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ переместили все оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев, пытаясь создать над столицей купол от воздушных атак.