Москва14 июл Вести.Европа не в состоянии удовлетворить требования лидера киевского режима Владимира Зеленского о поставке Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Скажите мне, чем Украина будет сбивать ракеты сегодня и сейчас, которые летят туда? Понимаете, в чем подмена? Зеленский приезжает и говорит: "Дайте мне ракеты Patriot". А Трамп ему заявляет: "Все, ладно. Мне там птичка что-то донесла, мы дадим Украине лицензию, чтобы вы к нам больше не приставали". А то, что эти ракеты будут производиться через четыре года, и сегодня никто эти ракеты дать Украине не может – последняя партия ракет, по-моему, 5 штук, дала Польша и Германия пообещала, по-моему, 30, и то еще не дала рассказал Килинкаров

Он объяснил, что оппозиция не позволяет правительствам европейских стран передать Украине остатки боеприпасов для Patriot.

Я допускаю, что у многих европейских стран такие ракеты есть. Я не знаю, сколько их там в совокупности, тысяча или полторы тысячи, но политически они не могут принять такое решение. Потому, что для них это внутри страны возникнет серьезный политический кризис. У их оппонентов возникнет вопрос: "... Вы говорите, не сегодня-завтра на нас нападет Россия, и в это же самое время вы этот лимитированный запас ракет, которые должны защищать нашу страну, хотите передать Украине?" Кто это объяснит Зеленскому? У него же подход простой: атакует сегодня нас, вас же пока не атакуют – вы нам свои ракеты отдайте. А чем защищать свою страну – абсолютно непонятно. Поэтому эта проблема, на мой взгляд, нерешаемая, и я убежден, что в ближайшее время решить вопрос с поставками ракет Patriot на том уровне, на котором это требует Украина, будет невозможно заявил Килинкаров

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о передаче ракет для Patriot Украине. По его словам, страна пока не планирует поставлять подобные боеприпасы Киеву.