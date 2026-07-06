Сибига: Украине уже сейчас нужны все ракеты для комплексов Patriot

Сибига потребовал передать Киеву все ракеты для систем Patriot Сибига: Украине уже сейчас нужны все ракеты для комплексов Patriot

Москва6 июл Вести.Украине уже сейчас нужны все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига.

По всему миру на складах хранятся тысячи таких ракет на случай потенциальных угроз. Но угрозы на Украине не являются потенциальными! ... И все решения по противовоздушной обороне нам нужны уже сейчас написал он на своей странице в соцсети X

Ранее украинские Военно-воздушные силы заявили, что не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, выпущенной российскими войсками в ходе массированного удара в ночь на 6 июля. Позднее эту информацию косвенно подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет Patriot. Зеленский также заявил, что намерен обсудить вопрос ускорения поставки вооружений в ходе саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля.