Украина ищет ракеты-перехватчики для Patriot в Польше, Германии и Азии Зеленский призвал Германию и Польшу передать ракеты для Patriot

Москва8 авг Вести.Зеленский обратился к властям Германии и Польши с призывом передать Киеву ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Заявление прозвучало на фоне тяжелой ситуации с боеприпасами для украинской системы ПВО, передает агентство "Укринформ".

У кого есть ракеты-перехватчики — у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь заявил Зеленский

Кроме того, он упомянул, что помощь в сфере ПВО могли бы оказать Япония и Южная Корея, но их законодательство препятствует передаче оружия, а также выразил сожаление из-за невозможности закупить системы ПВО у Израиля.

Заявления Киева созвучны публикациям в западных СМИ. Ранее издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить дополнительные партии ракет-перехватчиков Patriot.