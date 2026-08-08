Зеленский сообщил о договоренности с США по поставкам ракет для Patriot

Зеленский заявил о договоренности с США о ежемесячных поставках ракет к Patriot Зеленский сообщил о договоренности с США по поставкам ракет для Patriot

Москва8 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о договоренности с американской стороной о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание УНИАН в Telegram-канале.

США ежемесячно будут выделять Украине ракеты-перехватчики для Patriot: у нас есть договоренность цитирует его издание

Вместе с тем Зеленский, как сказано в материале, уточнил, что этих ракет все равно будет недостаточно.

Ранее он заявил, что ракеты-перехватчики и другая техника помогают, когда находятся на Украине, а "не где-то на складах".