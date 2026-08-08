В Госдуме заявили, что Плющенко не стоит ждать грантов на шоу от России Депутат Свищев: Плющенко не должен просить у государства деньги на шоу

Москва8 авг Вести.Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев считает, что двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко не следует обращаться к государству за финансированием ледовых шоу. Об этом сообщает Sport24.

Мы ни в коем случае не можем давать гранты таким людям, как Евгений Плющенко. Он хочет заработать здесь, а потом оплачивать жизнь и выступления своего сына в другой стране. Пусть он лучше объяснит, почему его ребенок теперь выступает за Азербайджан сказал Свищев

По словам парламентария, за новыми грантами специалисту стоило бы обращаться в ту страну, за которую теперь выступает его сын Александр. Свищев подчеркнул, что Россия не должна выделять средства тем, кто зарабатывает внутри страны, а затем финансирует зарубежные выступления собственных детей.

Ранее академия "Ангелы Плющенко" направила в Президентский фонд культурных инициатив заявку на 24,1 миллиона рублей. Средства планировалось получить на организацию ледового шоу "Снежная королева".

О смене спортивного гражданства сыном фигуриста, Александром, стало известно 21 мая — он будет представлять сборную Азербайджана. При этом сам Плющенко-старший ранее неоднократно высказывался против того, чтобы российские спортсмены меняли гражданство.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004) и семикратный чемпион Европы.