В ISU пока не выдали сыну Плющенко разрешение на смену спортивного гражданства

Москва30 мая Вести.Сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 13-летний фигурист Александр пока не получил официальное разрешение на смену спортивного гражданства от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в турнирах под флагом Азербайджана. Об этом сообщает Odds.ru.

Речь идет о сертификате Clearance ISU, который необходим фигуристу для смены спортивного гражданства и получения права выступать на международных соревнованиях за новую национальную сборную.

Clearance ISU будет выдан Плющенко в ближайшее время - на следующей неделе. Проблем с документами не ожидается, так как Александр не выступал за сборную России на официальных турнирах сказано в публикации

21 мая стало известно, что сын Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию.

При этом олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана не является чем-то сверхъестественным для современного спорта. По его словам, в фигурном катании спортсмены нередко меняют спортивное гражданство, и подобные случаи давно стали обычной практикой.