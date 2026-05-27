Москва27 мая Вести.Министр спорта Михаил Дегтярев негативно воспринял смену спортивного гражданства сыном Евгения Плющенко Александром.

Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно заявил Дегтярев в беседе с Life

21 мая стало известно, что сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 13-летний Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию перешел в сборную Азербайджана

По словам Плющенко, спортивное гражданство его сын получил на пять лет.