Сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию

Сын Плющенко выступит на соревнованиях по фигурному катанию за Азербайджан Сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию

Москва21 мая Вести.13-летний сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, сообщил портал Sport24.

Юный спортсмен сможет выступать за Азербайджан, когда получит специальный документ от Международного союза конькобежцев.

13-летний российский фигурист Александр Плющенко… получил разрешение выступать за Азербайджан. Открепление Плющенко-младшему было выдано в четверг на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России говорится в публикации

Ранее старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак публично отказался от отца и заявил, что тот дурно к нему относился как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Фигурист в ответ призвал сына встретиться лично и уладить конфликт.