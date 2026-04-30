"Я тебя люблю и жду": Плющенко обратился к старшему сыну после его интервью Плющенко отреагировал на скандальное интервью старшего сына Егора

Москва30 апр Вести.Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своему старшему сыну Егору Ермаку после того, как тот дал скандальное интервью о фигуристе. В своем блоге в соцсети Плющенко призвал сына встретиться лично и обсудить все вопросы.

Ранее 19-летний Егор в интервью на популярном видеохостинге заявил, что биологический отец "погано" к нему относится. Сын фигуриста не желает называть Плющенко отцом и носить его фамилию.

Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда написал в соцсети Евгений

Егор Ермак - сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак. После развода родителей в 2008 году Егор остался с матерью, своим папой он называет отчима.