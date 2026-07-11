Плющенко о переходе сына в сборную Азербайджана: здесь он никому не нужен был Евгений Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

Москва11 июл Вести.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о переходе своего сына Александра в сборную Азербайджана.

Я хочу, чтобы ребёнок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания пояснил Плющенко

Спортсмен добавил, что в Азербайджане Александр сможет выйти на международный уровень.

21 мая ФФККР на заседании исполкома дала 13-летнему спортсмену открепление. 1 июля ISU разрешил фигуристу представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.