Москва1 июл Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил фигуристу Александру Плющенко официальное разрешение выступать за Азербайджан на международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, специальный документ Clearance Certificate был получен 1 июля. Как отмечается, его выдают только при выполнении одного из двух условий - проживания в новой стране или наличия гражданства. Как сообщал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, у Плющенко-младшего есть паспорт Азербайджана.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Как отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, переход фигуриста в другую сборную не является чем-то сверхъестественным для современного спорта. По его словам, в фигурном катании спортсмены нередко меняют спортивное гражданство.